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«Крылья» сыграют с «Ахматом» в ретро-форме: «Джерси вдохновлены победами 2004 года»

«Крылья» сыграют с «Ахматом» в ретро-форме: «Джерси вдохновлены победами 2004 года»

«Крылья Советов» совместно с титульным партнером БК Fonbet представили ретро-форму, посвященную 2004 году.

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