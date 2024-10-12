НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Попробуйте и Польши не станет!!!В Польше заявили,...
  • Гарий Щерба
    Очередное  ХОРОХОРСТВО  ПШЕЦКИХ  НЕДОНОСКОВ ...  ДУША  в  ПЯТКИ  УХОДИТ  от  РОССИЙСТХ УДАРОВ  по Окраине и  НИ ОДНОЙ...В Польше заявили,...
  • са 1
    Глупость, гонор и болтливость уже четырежды приводили это население к разделу между соседями. Очевидно, надо обладать...В Польше заявили,...

Фестиваль «Покрова на Неве» приглашает на фольклорный концерт и ярмарки

Фестиваль «Покрова на Неве» приглашает на фольклорный концерт и ярмарки

Кульминацией станет празднование Покрова Пресвятой Богородицы В Петербурге и Ленобласти проходит II региональный фольклорный фестиваль «Покрова на Неве», сообщает пресс-служба этнопарка «Усадьба Богословка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх