Фестиваль «Покрова на Неве» приглашает на фольклорный концерт и ярмарки

Кульминацией станет празднование Покрова Пресвятой Богородицы В Петербурге и Ленобласти проходит II региональный фольклорный фестиваль «Покрова на Неве», сообщает пресс-служба этнопарка «Усадьба Богословка».
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