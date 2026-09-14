Орешкин подтвердил: выходные не мешают росту экономики России

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил в эфире "Юнашев Live", что число выходных и праздничных дней не мешает росту ВВП России.
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