Иноземный хозяин автобуса запер активистов "Русской общины" внутри: Последствия

ГД

Галина Дубровская

В прошлом веке и остался раз там законы для аулов , а не для всего народа , понаехали в города миллионщики , а жить хотят как в кишлаках и ослами , вот свои порядки и устанавливают тк азиаты превышают , а по другому ослы не могут мозг не тот , а если русский не понимаешь так и сиди на осле в кишлаке