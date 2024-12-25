Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Иноземный хозяин автобуса запер активистов "Русской общины" внутри: Последствия

Иноземный хозяин автобуса запер активистов "Русской общины" внутри: Последствия

Avia.pro - СМИ На улицах наших городов иногда можно встретить то, что заставляет задуматься: безопасно и законно ли то, чем мы пользуемся каждый день? Один из таких случаев произошел с дружинниками Общины Петрограда, когда во время обычного патрулирования их внимание привлекла маршрутка без номера маршрута.

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Комментарии
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ОЖ
Олег Железовский
А чего им бояться? У них госкрыша.
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3 час.
Владимир Елкин
Всю мразь скоро отстреливать начнут! К этому идет! Российские народы долго гнутся, но...пружина не может гнуться до конца!
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2 час.
ГД
Галина Дубровская
В прошлом веке и остался раз там законы для аулов , а не для всего народа , понаехали в города миллионщики , а жить хотят как в кишлаках и ослами , вот свои порядки и устанавливают тк азиаты превышают , а по другому ослы не могут мозг не тот , а если русский не понимаешь так и сиди на осле в кишлаке
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37 мин.

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