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В Конаковском округе два спортсмена награждены почетным званием «Мастер спорта России» по джиу-джитсу

В Конаковском округе два спортсмена награждены почетным званием «Мастер спорта России» по джиу-джитсу

В Конаковском округе ведущие спортсмены спортивной школы «Единоборства» Дмитрий Наговицын и Алина Мамонтова награждены почетным званием «Мастер спорта России» по джиу-джитсу.

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