Председатель СК России поручил доложить о расследовании ДТП в Москве, в котором погиб несовершеннолетний

11 августа текущего года 15-летний водитель автомобиля каршеринга, двигаясь по улице Южнобутовской в городе Москве, не справился с управлением и врезался в стену жилого дома, в результате чего один несовершеннолетний пассажир скончался на месте происшествия, еще двое госпитализированы.