Сапоги с открытым носом снова в моде: главный обувной камбэк осени

Мода на 2010-е продолжает перебирать собственный архив — и на этот раз очередь дошла до обуви. Сапоги с открытым носом, или peep-toe boots, которые когда-то были обязательным элементом гардероба эпохи узких джинсов, кожаных курток и бесконечных платформ, снова появились в модном поле.
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