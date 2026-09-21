Сапоги с открытым носом снова в моде: главный обувной камбэк осени

Мода на 2010-е продолжает перебирать собственный архив — и на этот раз очередь дошла до обуви. Сапоги с открытым носом, или peep-toe boots, которые когда-то были обязательным элементом гардероба эпохи узких джинсов, кожаных курток и бесконечных платформ, снова появились в модном поле.