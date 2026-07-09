Большой апдейт по Rocket Lab: статус разработки ракеты Neutron и планы на вторую половину 2026 года

Electron установила новый рекорд по запускам и принесла компании более $2 млрд заказов, тогда как первый полёт Neutron теперь ожидается не раньше конца 2026 годаRocket Lab подвела итоги первой половины 2026 года, сообщив о рекордном росте числа контрактов и выручки благодаря ракете Electron.