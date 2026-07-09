iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Большой апдейт по Rocket Lab: статус разработки ракеты Neutron и планы на вторую половину 2026 года

Большой апдейт по Rocket Lab: статус разработки ракеты Neutron и планы на вторую половину 2026 года

Electron установила новый рекорд по запускам и принесла компании более $2 млрд заказов, тогда как первый полёт Neutron теперь ожидается не раньше конца 2026 годаRocket Lab подвела итоги первой половины 2026 года, сообщив о рекордном росте числа контрактов и выручки благодаря ракете Electron.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии