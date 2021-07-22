РПЛ может стартовать почти без зрителей, РФС общается с Бланом, «Сиэтл» выбрал Гурде, Эберле и Джиордано, россияне не знают олимпийцев и другие новости утра

Доброе утро! Максимально бодро врываемся в новый день вместе с нашим топовым дайджестом ☀️ 1. В пятницу стартует новый сезон РПЛ, а со зрителями ситуация по-прежнему неясна.
Популярные статьи
- ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ-2020 В ТОКИО МОРЯТ ТЕННИСИСТОВ ЖАРОЙ. ИГРОКИ В ШОКЕ, А В ПРОИСХОДЯЩЕМ ВИНОВАТЫ США
- Удобный соперник, говорите? Самый крупный провал гандбольной сборной России за четыре года…
- Золото Бацарашкиной в пневматическом пистолете, бронза Артамонова в тхэквондо, поражение «Спартака» от «Рубина», «МЮ» продлил контракт с Сульшером и другие новости утра
Свежие комментарии