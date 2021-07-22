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РПЛ может стартовать почти без зрителей, РФС общается с Бланом, «Сиэтл» выбрал Гурде, Эберле и Джиордано, россияне не знают олимпийцев и другие новости утра

РПЛ может стартовать почти без зрителей, РФС общается с Бланом, «Сиэтл» выбрал Гурде, Эберле и Джиордано, россияне не знают олимпийцев и другие новости утра

Доброе утро! Максимально бодро врываемся в новый день вместе с нашим топовым дайджестом ☀️ 1. В пятницу стартует новый сезон РПЛ, а со зрителями ситуация по-прежнему неясна.

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Лена Мисько
⚡️Официально: матч «Рубин» — «Спартак» пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона в Казани.
Лена Мисько
Parimatch и «Нижний Новгород» подписали договор о сотрудничестве. В рамках партнерства представлен тизер видеоролика с участием капитана нижегородцев Александра Сапеты, где также можно увидеть новую форму команды c логотипом Parimatch. Уже через сутки будет опубликована полная версия видео с участием болельщиков клуба и представителей клуба и спонсора. Логотип Parimatch появится на домашнем и гостевом комплектах игровой формы команды — на футболках в районе груди и на шортах. Кроме всего, бренд получит присутствие на различных рекламных поверхностях на территории домашнего стадиона клуба, включая 3D-ковры, LED-панели и баннеры. Также для болельщиков запланировано большое количество различных акций на домашних матчах клуба. https://youtu.be/8MWAu7y61e4 Parimatch x «Нижний Новгород»
Лена Мисько
❗️Reuters: в сборной Нидерландов по тхэквондо вспышка коронавируса.
Лена Мисько
❗️У чешской сборной по пляжному волейболу тоже
Лена Мисько
ВЦИОМ: 97% россиян не знают имени ни одного российского участника Олимпийских игр в Токио... *** а Канделаки на днях дала большое хвастливое интервью о том, как удалось ей раскрутить спорт в России
Лена Мисько
«Матч ТВ» станет эксклюзивным вещателем АПЛ на территории России с сезона 2022/23. Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала.
Лена Мисько
❗️Главный тренер сборной Германии на Олимпийских играх Штефан Кунц с улыбкой на лице прокомментировал после поражения от Бразилии потенциальное назначение в сборную России по футболу: «Прежде всего, спасибо за такое доверие ко мне, но сейчас Олимпийские игры, и мне необходимо думать о них. Потом мы можем поговорить об этом еще раз и посмотреть, правильно ли говорят в России (после Олимпийских Игр). Итак, если это Кунц, то раньше вылета сборной Германии (а это может быть и после финала) мы ничего про нового тренера не узнаем.
Лена Мисько
#вЗените (ФК "Зенит"), [22.07.21 18:05] Источники «Чемпионата» подтверждают информацию, что аргентинский нападающий Себастьян Дриусси покидает Россию и продолжит карьеру в МЛС. 💣Ждём официальное объявление @vzenite12
Лена Мисько
О, Клаудиньо, велком ту Зенит
Лена Мисько
Походу в новом сезоне в «Зените» будет 4 бразильца. А если уйдёт Азмун, то можно и пятого можно прикупить.... Сантос Вендел Малком Клаудиньо Как вам бразильский «Зенит». Нравится?
Лена Мисько
аргентинский не получился - будет бразильский
Лена Мисько
Опрос : Кстати, похоже с аргентинцами все! Какую оценку поставим эпохи аргентинцев в Питере? - 5 - 4 - 3 - 2
сергей озеров
На троечку
сергей озеров
От чего же пять? Даёшь восемь....нет - семь,Барриос не продаётся... пока...
Лена Мисько
легионерских мест нет 5 будет, если Азмуна продадут ну или лимит отменят
Максим Комаров
«Источники Чемпионата»)))))
Максим Комаров
А почему ты зачислила к нам Клаудиньо?
Лена Мисько
Полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный также, как Клаудиньо, подтвердил факт переговоров с «Зенитом» о возможном трансфере. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4397723-klaudino-podtverdil-chto-vyol-peregovory-s-zenitom.html?utm_source=copypaste
Лена Мисько
ну и поговаривают, что Малком его на ОИ "уговаривает"
Максим Комаров
Да ну! Малком отправлен уговаривать Ришарлисона.
Лена Мисько
тебе виднее, я читала другое
Максим Комаров
А ты от кого слышала, от Малкома?
Лена Мисько
нет, от автора ТК ФК Зенит
Лена Мисько
#вЗените (ФК "Зенит"), [18.07.21 18:29] Малком высказал мнение насчёт полузащитника Клаудиньо. Видимо, наш переговорщик продолжит своё дело в сборной Бразилии. В сборной Бразилии вы пересекались с форвардом «Ред Булл Брагантино» Клаудинью. Что о нем скажете? Будущая мировая звезда? — Клаудинью — потрясающий футболист, хороший человек, мой большой друг. Очень спокойный, приятный в общении. По всем своим данным, по футбольным качествам — это то имя, которое скоро будет звучать на весь мир. Думаю, его ждет большой успех. — Вы бы хотели, чтобы Клаудинью играл с вами в команде? — Безусловно, футболисты всегда хотят играть с лучшими. Клаудинью — как раз такой. Если бы он оказался в «Зените», я был бы счастлив. Уверен, что я, Дуглас, Вендел и вся команда примем его тепло. Это тот игрок, который способен принести огромную пользу для клуба. Чем больше бразильцев в команде, тем лучше. — А вы обсуждали с ним «Зенит»? — Мы немного поговорили об этом. Но, конечно, это довольно сложная тема для обсуждения между игроками. Я оставил это все самому Клаудинью и его агенту — у нас с ним общий представитель, они на связи с клубом. Для меня ответ очевиден — я хочу, чтобы Клаудинью играл в «Зените». @vzenite12
Лена Мисько
#вЗените (ФК "Зенит") ///] Агент Малком продолжает работу по Клаудиньо 😎 @vzenite12
Максим Комаров
Если один агент у них, тогда, да. Не утверждаю, но и у Ришарлисона агент тот же.
Максим Комаров
… Уверен, что я, Дуглас, Вендел и вся …/остальная шелупонь/ …примем его тепло…, подумал Малком
Лена Мисько
всё?, я ответила на твои вопросы?
Лена Мисько
27 декабря 2020 17:24 Ренато Веласко, агент нападающего «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил бразильцу 5-летний контракт и 10 миллионов евро за сезон. — С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов. У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его, — сказал Веласко. Контракт Ришарлисона с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Он выступает за мерсисайцев с 2018 года. *** ничего другого не нашла
Лена Мисько
у Малкома агент - Луис Фернандо Гарсия. *** то есть у них разные агенты
Максим Комаров
Исчерпывающе
Максим Комаров
Сегодня на Олимпиаде наш день! Малком вышел на замену и поучаствовал в победе над немцами! Фукс традиционно не попал в заявку) Понсе и Гайч опозорились против Австралии. Нормальный ход!
Лена Мисько
не преувеличивай... ничего Понсе не опозорился
Лена Мисько
когда Германия проигрывала 0:2 Бразилии, оба гола забил Ришарлисон за 22 минуты... Малком и Клаудиньо, которые должны вместе играть в Питере, сидели на банке.
Максим Комаров
Так я и говорю, зачем нам Клаудиньо? Надо уговаривать Ришарлисона.
Максим Комаров
Его личный позор впереди, пока что он опозорился вместе с командой.
Лена Мисько
уговаривайте, он ведь хет-трик в итоге сделал, а Клаудиньо оказывается был в старте!
Лена Мисько
я думаю вряд ли
Максим Комаров
Его Малком и заменил
Лена Мисько
не смотрела... даже обзор
Лена Мисько
⚽️ Илья Голосов отправился в аренду в волгоградский "Ротор". Соглашение рассчитано до конца сезона.
Лена Мисько
Защитник Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором». Новое соглашение 34-летний россиянин подписал по системе «1+1».
Лена Мисько
Чего только не придумают! Федерация бокса России совместно и Объединенной профессиональной спортивной лигой (ОПСЛ) на базе платформы SportGamesTV представили на букмекерский рынок России новое программное обеспечение, позволяющее букмекерским компаниям усовершенствовать прием ставок на соревнования по интерактивному боксу, который является официально признанной в России дисциплиной бокса. Инновационный продукт будет доступен на платформах всех букмекерских компаний в России, подключивших решение SportGamesTV. /// В дисциплине «интерактивный бокс» будут соревноваться профессиональные киберспортсмены в формате один на один в версии спортивного симулятора под названием Fight Night Round 4 и Fight Night Champion. Количество раундов ограничено одним, что позволит рассчитывать ставки буквально за минуту. Соревнования будут проходить круглосуточно каждый день. Всего планируется проводить более 500 поединков ежедневно. Пользователи смогут делать ставки не только на победителя в поединке, но также на KO/TKO и способ победы того или иного боксера.
кузнецов владимир
Олимпийские игры не успели толком начаться, а уже есть рекорд! В одном из футбольных поединков в рамках Олимпиады, сборная Нидерландов разгромила сборную Замбии со счетом 10:3. Это самое большое количество голов в матче за всю историю женского олимпийского турнира по футболу. Нидерланды тем самым вошли в историю женского олимпийского футбола, как команда забившая рекордное количество мячей в одном поединке. Также сборная Нидерландов была в шаге от того, чтобы установить еще и рекорд самой крупной победы на Олимпиадах, который так остался за немками (8:0). Лучшим голеадором матча стала Вивианне Мидема забившая 4 мяча, два гола на свой счет записала Лике Мартенс. Хет-трик на счету замбийки Барбры Банды.
Лена Мисько
Италия решила ввести COVID-пропуска и режим ЧС до конца года В стране в августе начнут действовать специальные пропуска для кафе и ресторанов для привитых от COVID-19. «Призыв не делать прививки — это призыв умирать», — подчеркивает премьер Марио Драги Подробнее на РБК (https://www.rbc.ru/society/22/07/2021/60f9c8999a79477c309257e7?fromtg=1)

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