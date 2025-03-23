Украинские планы Трампа обнажились во всей их грандиозности: Что скрывается за переговорами?

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Комментарии
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W
Walery
Штаты сожрут экономику России... перво наперво авиацию, потом флот, космос и откроют возможно... россиянам двери в сфере посудамойщиками и доставщиками.
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