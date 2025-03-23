Украинские планы Трампа обнажились во всей их грандиозности: Что скрывается за переговорами?

Президент США хочет поменять формат американского доминирования на Украине «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича» – в текущей политической реальности эта посвященная политической карьере Анастаса Микояна старая советская шутка обретает принципиально новое и совершенно неожиданное значение.