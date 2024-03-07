SHAMAN назвал женщин прочной опорой всех мужчин в России

По его мнению, искренняя поддержка вселяет веру, дарит надежду и любовь. Певец Ярослав Дронов, известный по сценическому псевдониму SHAMAN, выступил на Всемирном фестивале молодёжи, где назвал женщин прочной опорой всех мужчин в России.