17 человек, которые так мощно затупили, что мы не можем перестать смеяться

Большинство из нас стараются вести себя адекватно, но иногда система в голове дает сбой. Люди могут выкинуть такой фортель, что хочется орать: «Да как же можно было так затупить?» И порой эти люди — мы сами.
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