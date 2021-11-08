Смехотерапия

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Тяготы домохозяйства. часть 4

Тяготы домохозяйства. часть 4

Кое-как выхватив Пусю из цепких рук мужа, Катя на ходу устроила семейный совет.― Я её сейчас уволю, прямо сейчас! Не смейте меня останавливать! ― верещала девушка, поднимаясь по ступенькам задней террасы, которая, к слову, больше не скрипела.

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Владимир Пятицкий
рассказ офигительный
Ирина Чещина
а нельзя ли подлиньше главы публиковать? я от нетерпения аж подпрыгиваю )))))))))))

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