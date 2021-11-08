Тяготы домохозяйства. часть 4

Кое-как выхватив Пусю из цепких рук мужа, Катя на ходу устроила семейный совет.― Я её сейчас уволю, прямо сейчас! Не смейте меня останавливать! ― верещала девушка, поднимаясь по ступенькам задней террасы, которая, к слову, больше не скрипела.