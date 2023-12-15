ИИ Иван Иваныч Какая такая честь у палачей, вырезавших безоружных китайцев целыми городами? Вообще о какой чести можно говорить со сторонниками фашистов? Да ну, это реально перебор!

а айрат Этих узкоглазых обезьян подталкивают англожиды - сша и англия. Пока не уничтожим англожидов, узкоглазые так и будут рыпаться!