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Япония получила зловещее уведомление от России, после которого из речей японского премьера пропали любые упоминания о Курильских островах

Япония получила зловещее уведомление от России, после которого из речей японского премьера пропали любые упоминания о Курильских островах

России надоели бесконечные посягательства Японии на Южные Курилы, и в ответ на требования японской стороны российский МИД отправил одно весьма любопытное уведомление.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Какая такая честь у палачей, вырезавших безоружных китайцев целыми городами? Вообще о какой чести можно говорить со сторонниками фашистов?  Да ну, это реально перебор!
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11 час.
а
айрат
Этих узкоглазых обезьян подталкивают англожиды - сша и англия. Пока не уничтожим англожидов, узкоглазые так и будут рыпаться!
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10 час.
Руслан Богомолов
Пусть радуются, что наши Окинаву не успели занять. А будут продолжать выпендриваться, можно провозгласить, что Окинава будет нами освобождена от японского милитаризма, раз уж нашему сегодняшнему поколению всё одно приходится доделывать то, что наши деды не добили.
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4 час.

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