Зеленский и Байден обсудили меры по деэскалации и достижению мира

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в воскресенье, 13 февраля, в телефонном разговоре уделили особо пристальное внимание мерам по деэскалации и достижению мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.
Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в воскресенье, 13 февраля, в телефонном разговоре уделили особо пристальное внимание мерам по деэскалации и достижению мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.
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