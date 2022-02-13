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Зеленский и Байден обсудили меры по деэскалации и достижению мира

Зеленский и Байден обсудили меры по деэскалации и достижению мира

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в воскресенье, 13 февраля, в телефонном разговоре уделили особо пристальное внимание мерам по деэскалации и достижению мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.

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