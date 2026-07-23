В Шебекинском округе в результате атаки погиб мирный житель

В одном из районов Белгородской области произошёл инцидент с человеческими жертвами. По данным оперативного штаба региона, в результате обстрела в Шебекинском округе погиб один гражданский, ещё один получил ранения.
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