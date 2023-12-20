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Independent: Бойцы ВСУ жалуются из-за необходимости сидеть в обороне

Independent: Бойцы ВСУ жалуются из-за необходимости сидеть в обороне

Украинские военные выражают свое недовольство из-за необходимости перехода к обороне. Усталость и разочарование ощущаются не только на линии соприкосновения, но и в столице Украины, говорит британская газета Independent, пишет РИА Новости.

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