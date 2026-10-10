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Аргументы и Факты

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НАТО ревет от ужаса: супероружие разносит главные цели на западе Украины

НАТО ревет от ужаса: супероружие разносит главные цели на западе Украины

У армии России на вооружении есть большое количество оружия, которое может достать до западной Украины, включая «Искандеры», «Кинжалы» и многое другое.

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