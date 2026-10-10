НАТО ревет от ужаса: супероружие разносит главные цели на западе Украины

У армии России на вооружении есть большое количество оружия, которое может достать до западной Украины, включая «Искандеры», «Кинжалы» и многое другое.
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Свежие комментарии
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Всегда можно было достать до западной части Украины вот только почему то не доставали! На войне политика только мешает решать задачи Армии, а зачастую вмешиваясь останавливает движение!