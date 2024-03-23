Урсула сообщила Евросоюзу: появился механизм «поэтапного» принятия новых членов ЕС, который не требует единогласного одобрения

Европа постепенно движется к своему апофеозу: тотальному подчинению, хотя… Вот здесь могут спросить, да куда уж ещё тотальнее? Уж и так правят ими сверху донизу, все решения спускают из Вашингтона… НО!!! Так думают лишь те люди, которые ещё помнят прежнюю, былую Европу!.
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