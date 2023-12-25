25 декабря в Архангельской области похолодает до -6 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в отдельных районах Поморья ожидается гололёд и налипание мокрого снегаСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в отдельных районах Поморья ожидается гололёд и налипание мокрого снегаТакже синоптики обещают небольшой снег, на юго-востоке области — умеренный снег.
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