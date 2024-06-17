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У многих людей возникают симптомы абстиненции, когда они пытаются прекратить прием антидепрессантов. Так как же можно безопасно остановиться?

Большинство людей не начинают принимать антидепрессанты, полагая, что будут принимать их всю жизнь. В клинических рекомендациях говорится, что терапии антидепрессантами должна составлять от шести до 12 месяцев при одном эпизоде ​​депрессии умеренной и тяжелой степени тяжести.

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