У многих людей возникают симптомы абстиненции, когда они пытаются прекратить прием антидепрессантов. Так как же можно безопасно остановиться?

Большинство людей не начинают принимать антидепрессанты, полагая, что будут принимать их всю жизнь. В клинических рекомендациях говорится, что терапии антидепрессантами должна составлять от шести до 12 месяцев при одном эпизоде ​​депрессии умеренной и тяжелой степени тяжести.