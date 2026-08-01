В Госдуме сообщили об индексации маткапитала с 1 февраля 2027 года

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, размер прибавки рассчитают по фактической инфляции за 2026 год, заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
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