Более 70 бригад Водоканала со спецтехникой дежурят на улицах Петербурга

Под особым контролем находятся территории возле соцобъектов, остановок транспорта и станций метро. Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 3 октября с 20:00 и до утра 4 октября на территории Петербурга ожидаются ливни.
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