Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж) © Global Look Press/РИА НовостиЗаниматься урегулированием конфликта на Украине за столом переговоров будут президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский в момент, когда «у кого-то из них в тот момент будет значительное преимущество».
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