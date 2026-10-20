Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж) © Global Look Press/РИА НовостиЗаниматься урегулированием конфликта на Украине за столом переговоров будут президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский в момент, когда «у кого-то из них в тот момент будет значительное преимущество».