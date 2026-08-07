«Бавария» — «Астон Вилла», Сербия против России в волейболе и теннис

Не только о футболе

Лучший спорт 7 августа: битвы Мирры и Рыбакиной в Торонто, а также «Торпедо» — «Сочи» в Первой лиге! Следите за событиями вместе с нами! 🎦 ⚽️ 15:00: «Бавария» — «Астон Вилла», товарищеский матч Товарищеские матчи (клубы) — 2026 07 августа 2026, пятница.