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Не только о футболе

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«Бавария» — «Астон Вилла», Сербия против России в волейболе и теннис

«Бавария» — «Астон Вилла», Сербия против России в волейболе и теннис

Лучший спорт 7 августа: битвы Мирры и Рыбакиной в Торонто, а также «Торпедо» — «Сочи» в Первой лиге! Следите за событиями вместе с нами!   🎦 ⚽️ 15:00: «Бавария» — «Астон Вилла», товарищеский матч    Товарищеские матчи (клубы) — 2026 07 августа 2026, пятница.

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