На следующей неделе в Тульскую область придет майское 20-градусное тепло

Арктический холод покидает Русскую равнину. Так, на следующей неделе, с 8 по 14 апреля, в Центральной части России, включая Тульскую область, ожидается 20-градусное тепло, по словам синоптиков из центра погоды "Фобос".
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