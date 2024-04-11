15 мая в 18:30 РДК " Победа" новоаннинцев ждет "Счастливый день" Действие пьесы происходит в провинциальном городке, где почтмейстер Сандырев чувствует себя полным хозяином.
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15 мая в 18:30 РДК " Победа" новоаннинцев ждет "Счастливый день" Действие пьесы происходит в провинциальном городке, где почтмейстер Сандырев чувствует себя полным хозяином.