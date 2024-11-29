В Великобритании разработано новое лекарство от приступов астмы

Исследователи утверждают, что впервые за полвека нашли новое средство для лечения приступов астмы. Клинические испытания препарата Бенрализумаб показали, что он гораздо эффективнее обычных стероидных таблеток помогает при угрожающих жизни проблемах с дыханием у людей с тяжелой формой заболевания, передает bbc.
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