Politico: сотрудник Госдепа подал в отставку из-за политики США по Израилю

Сотрудник Госдепартамента США Джош Пол, работающий в сфере поставок оружия ключевым американским союзникам, объявил о своем решении уйти в отставку и заявил, что это вынужденная мера, связанная с его недовольством политикой Соединенных Штатов в отношении Израиля.