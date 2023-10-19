Politico: сотрудник Госдепа подал в отставку из-за политики США по Израилю

Сотрудник Госдепартамента США Джош Пол, работающий в сфере поставок оружия ключевым американским союзникам, объявил о своем решении уйти в отставку и заявил, что это вынужденная мера, связанная с его недовольством политикой Соединенных Штатов в отношении Израиля.
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