В Республике Бурятии продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов ВВО

В ходе занятий военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БпЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции (СВО).
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