В Тамбове на улице Свободной потасовка между двумя компаниями закончилась стрельбой

В Тамбове потасовка между двумя компаниями закончилась стрельбой. Видео инцидента попало в соцсети. На кадрах видно, как к ожидающей на улице группе молодых людей подъехала машина, из которой выбежали несколько человек, между компаниями завязался словесный конфликт.