В Тамбове на улице Свободной потасовка между двумя компаниями закончилась стрельбой

В Тамбове потасовка между двумя компаниями закончилась стрельбой. Видео инцидента попало в соцсети. На кадрах видно, как к ожидающей на улице группе молодых людей подъехала машина, из которой выбежали несколько человек, между компаниями завязался словесный конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии