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Царьград

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Минэнерго РФ примет решение о продлении запрета на экспорт дизеля

Минэнерго РФ примет решение о продлении запрета на экспорт дизеля

Правительство РФ планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива после 1 сентября. Министерство энергетики подчеркивает приоритет внутреннего спроса, в том числе сельскохозяйственного, учитывая баланс топлива и запасы в стране.

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