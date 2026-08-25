Минэнерго РФ примет решение о продлении запрета на экспорт дизеля

Правительство РФ планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива после 1 сентября. Министерство энергетики подчеркивает приоритет внутреннего спроса, в том числе сельскохозяйственного, учитывая баланс топлива и запасы в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии