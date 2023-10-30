В Германии изобразили на карикатуре брошенную Западом Украину

США и Евросоюз больше интересуют события в Израиле, чем дальнейший ход украинского конфликта.В немецкой газете Der Spiegel опубликовали карикатуру на украинскую армию, которая осталась без поддержки западных стран.
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