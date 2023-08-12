Жители одной из деревень в Красноярском крае опасаются за свою жизнь после возвращения из зоны спецоперации бывшего заключенного, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».
Красноярскую деревню держит в страхе убийца ветеранов, вернувшийся с СВО
Комментарии
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Р
Роман
Какое то чмо держит в страхе деревню, че мужиков нет, видно женщин держит в страхе, явно не мужиков
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5 час.
М Г
Убил, сел, пошёл на СВО, ранили - вернулся, обычная ситуация, мало, что ли, из зоны туда пошло? - а вот заголовок скотский, этого автора гнилого, самого бы туда, на СВО...
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3 час.
МГ
М Г
Так в том- то и дело, что страх оттого, что вернулся убийца, от самого этого факта, а не от его каких-то действий. И почему жители деревни боятся только вечерами? а утром, днём и ночью не боятся? ))
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3 час.
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