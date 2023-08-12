Красноярскую деревню держит в страхе убийца ветеранов, вернувшийся с СВО

Убил, сел, пошёл на СВО, ранили - вернулся, обычная ситуация, мало, что ли, из зоны туда пошло? - а вот заголовок скотский, этого автора гнилого, самого бы туда, на СВО...

МГ

М Г

Так в том- то и дело, что страх оттого, что вернулся убийца, от самого этого факта, а не от его каких-то действий. И почему жители деревни боятся только вечерами? а утром, днём и ночью не боятся? ))