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Газета.ру

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Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

Два аэропорта в Московском регионе возобновили прием и отправку самолетов в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

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