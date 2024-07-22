Корнелиу Попович: «Многие из выдвинутых инициатив были сформулированы не сейчас» 

Самая большая проблема наших политиков, достигших определенных государственных постов, заключается в том, что они хотят войти в историю своими инициативами и реформами в отдельных областях, не признавая того факта, что многие из этих реформ были продуманы и сформулированы до них.
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