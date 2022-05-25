Александр Куренков назначен главой МЧС России

РИАМО - 25 мая. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.