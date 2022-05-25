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Александр Куренков назначен главой МЧС России

Александр Куренков назначен главой МЧС России

РИАМО - 25 мая. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

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