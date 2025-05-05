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Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат россиян на 51,15%

Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат россиян на 51,15%

Минэкономразвития представило сценарные условия прогноза социально-экономического развития, согласно которым среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 51,15% за четыре года.

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