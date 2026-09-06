Заслуженный учитель Александр Снегуров: «Дайте школе отдохнуть от бесконечных новаций!»

Бесконечное перекраивание школьных программ выгодно прежде всего бюрократии и приспособленцам — далёким от педагогики и не понимающим её сути Полина Носова Фото: Евгений Мессман/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Наталия Козьякова Новый учебный год наступил, вместе с ним в школы традиционно нагрянули изменения в учебной программе.