БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Заслуженный учитель Александр Снегуров: «Дайте школе отдохнуть от бесконечных новаций!»

Заслуженный учитель Александр Снегуров: «Дайте школе отдохнуть от бесконечных новаций!»

Бесконечное перекраивание школьных программ выгодно прежде всего бюрократии и приспособленцам — далёким от педагогики и не понимающим её сути Полина Носова Фото: Евгений Мессман/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Наталия Козьякова Новый учебный год наступил, вместе с ним в школы традиционно нагрянули изменения в учебной программе.

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