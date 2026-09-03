Санчес исключил причастность иностранных стран к кризису в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес исключил участие иностранных государств в публикациях в соцсетях о незаконном пересечении границы в Сеуте.
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