Нарышкин: Европейские элиты стремятся подорвать стабильность в СНГ

Активная работа в направлении подрыва стабильности на территории стран СНГ ведется со стороны европейских элит, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, 4 сентября на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран содружества.
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