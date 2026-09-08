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Угроза налета дронов объявлена в 5 регионах ПФО: закрыты аэропорты в Самаре, Пензе, Ульяновске и Саратове

Угроза налета дронов объявлена в 5 регионах ПФО: закрыты аэропорты в Самаре, Пензе, Ульяновске и Саратове

САМАРА, 8 сентября, ФедералПресс. Угроза воздушных атак ранним утром во вторник действует в пяти регионах Приволжского федерального округа.

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