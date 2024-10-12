Расчеты БпЛА «Южной» группировки войск уничтожили транспортные средства ВСУ, подвозившие боеприпасы на позиции

Воздушной разведкой Южной группировки войск на Северском направлении СВО были выявлены транспортные средства ВСУ типа пикап, которые в период ротации осуществляли подвоз боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
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