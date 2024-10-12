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Закон, порядок, государство

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Расчеты БпЛА «Южной» группировки войск уничтожили транспортные средства ВСУ, подвозившие боеприпасы на позиции

Расчеты БпЛА «Южной» группировки войск уничтожили транспортные средства ВСУ, подвозившие боеприпасы на позиции

Воздушной разведкой Южной группировки войск на Северском направлении СВО были выявлены транспортные средства ВСУ типа пикап, которые в период ротации осуществляли подвоз боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

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