Артюхин о Гальченюке в КХЛ: «Его выбор абсолютно понятен. СКА – главный претендент на Кубок Гагарина, клуб играет в атакующий хоккей»

На этой неделе клуб из Санкт-Петербурга подписал с 29-летним американцем контракт на 2 года. «Судя по статистике в НХЛ, петербургский клуб пополнился очень хорошим форвардом, который, без всякого сомнения, добавит мощи атакующей линии.