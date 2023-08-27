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Артюхин о Гальченюке в КХЛ: «Его выбор абсолютно понятен. СКА – главный претендент на Кубок Гагарина, клуб играет в атакующий хоккей»

На этой неделе клуб из Санкт-Петербурга подписал с 29-летним американцем контракт на 2 года.  «Судя по статистике в НХЛ, петербургский клуб пополнился очень хорошим форвардом, который, без всякого сомнения, добавит мощи атакующей линии.

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