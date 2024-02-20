Главная цифра экономики России, про которую боятся говорить либералы.

Валерий Фоменков

"...работники этих банков и есть самые лучшие в мире труженики, заткнувшие за пояс всяких слесарей, токарей и других фрезеровщиков, со строителями и пекарями." В современной России по-другому? Да, ещё есть барыги (ласково - "олигархи') - те ещё "труженики", которых российская власть почему-то холит и лелеет. Хотя, чему удивляться - ведь именно те либералы, о которых говорится в статье, и находятся у нас в высших эшелонах власти и в министерских креслах...