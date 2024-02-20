Экономика сама по себе вещь сложная, а когда о ней говорят либералы, она становится вообще сущностью, понять которую практически невозможно.
Главная цифра экономики России, про которую боятся говорить либералы.
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Валерий Фоменков
"...работники этих банков и есть самые лучшие в мире труженики, заткнувшие за пояс всяких слесарей, токарей и других фрезеровщиков, со строителями и пекарями." В современной России по-другому? Да, ещё есть барыги (ласково - "олигархи') - те ещё "труженики", которых российская власть почему-то холит и лелеет. Хотя, чему удивляться - ведь именно те либералы, о которых говорится в статье, и находятся у нас в высших эшелонах власти и в министерских креслах...
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21 час.
А
Александр
Главный показатель - «Волга» на ваучер. И «Норникель» на одно лицо.
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21 час.
людмила бер
Экономика - это детектива, просто надо ВСЕМ договориться, по какому методу будем раскрывать преступников. Условно, по методу Холмса, ребятами из "Улиц разбитых фонарей" или "Следа", где много химикатов, умных лабораторий и все самое современное в области науки....
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18 час.
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