Подоляк и "концепция международного права"

© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВчера 1,2K прочитали Неудобно получилось. 26 июля говорящая голова неговорящей головы Зеленского Андрея Ермака, Михаил Подоляк, категорически выступил против "сделки с дьяволом", каковой он считает любое соглашение с Россией.
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