В Германии заговорили о крахе экономики без российского газа

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ Москвы и Киева от продления соглашения о поставках российского газа через украинскую территорию нанесет серьезный ущерб немецкой … .
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