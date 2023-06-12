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В Германии заговорили о крахе экономики без российского газа

В Германии заговорили о крахе экономики без российского газа

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ Москвы и Киева от продления соглашения о поставках российского газа через украинскую территорию нанесет серьезный ущерб немецкой … .

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