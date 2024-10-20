Сводка! ВС РФ снизит темпы на Кураховском направлении: Часов яр – в тяжелых боях ВСУ теряют важнейший логистический путь

На прошлой неделе ключевыми событиями в области внешней политики стали визит европейских лидеров и заявления Зеленского о надеждах на получение Украиной ядерного арсенала и необходимости подготовки НАТО к участию в конфликте.
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