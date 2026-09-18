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Политолог Кошкин: слова Мерца усиливают разногласия Европы и США

Политолог Кошкин: слова Мерца усиливают разногласия Европы и США

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин связал заявления канцлера Германии Мерца об изменении трансатлантических отношений прежде всего с его внутриполитическим положением.

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