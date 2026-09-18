Политолог Кошкин: слова Мерца усиливают разногласия Европы и США

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин связал заявления канцлера Германии Мерца об изменении трансатлантических отношений прежде всего с его внутриполитическим положением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Маск: сторонники ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым