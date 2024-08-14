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Царьград

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Зеленский смел, Запад не боится: Дандыкин объяснил, почему Россия не отвечает за Курск

Зеленский смел, Запад не боится: Дандыкин объяснил, почему Россия не отвечает за Курск

Мощного ответа России в ответ на переход "красных линий" не боится ни Зеленский, ни Запад. Эксперт Дандыкин объяснил, почему.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Автор статьи болтун и на кого ссылается, тоже! Да, очень хочется, чтобы ответили эти ублюдки за все! Но тогда и все диванные стратеги. блогеры, журналисты, вся пишущая и просто рассуждающая братия, должна будет пойти на фронт!! Болтать, не на СВО воевать!!!!
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9 час.
ВС
Владимир Сергеев
Пусть не боятся, пусть думают, что не ответим жёстко, а когда ответим не обижайтесь. У нас земли всем хватит и под землёй тоже...
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6 час.

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