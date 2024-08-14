Зеленский смел, Запад не боится: Дандыкин объяснил, почему Россия не отвечает за Курск

ТН

Татьяна Новикова

Автор статьи болтун и на кого ссылается, тоже! Да, очень хочется, чтобы ответили эти ублюдки за все! Но тогда и все диванные стратеги. блогеры, журналисты, вся пишущая и просто рассуждающая братия, должна будет пойти на фронт!! Болтать, не на СВО воевать!!!!